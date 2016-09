Mototaxista assassinado a tiros no bairro Liberdade

O mototaxista Francisco Canindé da Silva Dantas, de 39 anos, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira, 16 de setembro, em Mossoró. O crime aconteceu por volta das 05h30 no Bairro Planalto da Liberdade, no terreno localizado arás do Ceduc.

Francisco Canindé foi atingido por dois tiros na cabeça e morreu antes da chegada do socorro médico.

Moradores da região ouviram os disparos e acionaram a Central de Operações da Polícia Militar. Conhecidos da vítima informaram à polícia que Francisco Canindé não tinha inimigos.

A Polícia ainda não sabe quem cometeu o crime e nem o que motivou o assassinato.