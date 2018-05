Motorista perde controle de caminhão, cai de ponte e mata motociclista em Upanema

Um motociclista, identificado como Joaquim Vieira da Silva, de 55 anos, morreu atropelado por um caminhão na manhã desta terça-feira, 29, no município de Upanema. O acidente aconteceu em uma ponte de madeira sobre Rio do Carmo, na RN-405, estrada que dá acesso ao Sítio Caraúbas.

Pessoas que moram próximo ao local do acidente informaram que o caminhão estava desgovernado e acabou colidindo com o motociclista, que passava pela ponte. O homem foi arrastado e caiu junto com o veículo no rio que passa embaixo da ponte.

O caminhoneiro fugiu do local.

Foto: Renato Medeiros.