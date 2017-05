O motociclista José Eliomar da Silva, de 32 anos, morreu atropelado na RN 015 na manhã desta terça-feira, 02 de maio. O acidente aconteceu , próximo ao sítio São Francisco, na saída de Mossoró para Baraúna. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), José Eliomar foi atingido por um caminhão pipa, que seguia na mesma pista, quando tentou ultrapassá-lo.

O corpo do motociclista ficou embaixo do caminhão. O motorista do carro pipa fugiu do local.