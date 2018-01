Motociclista é preso com mais de sete mil cigarros contrabandeados no RN

Durante fiscalização de rotina nesta quinta-feira, 04, em São Gonçalo do Amarante, na BR 406, uma equipe da PRF deu ordem de parada a uma motocicleta YBR 125, conduzida por um homem de 32 anos. Ao lado da motocicleta, havia um baú de mercadorias, que ao ser inspecionado pela equipe, constatou-se o transporte de 7.080 cigarros, distribuídos num total de 364 maços, todos de origem estrangeira.

O condutor informou que havia adquirido a mercadoria no bairro do Alecrim, em Natal, e levaria para a venda em diversas cidades do interior do estado.

O homem, natural de Caicó/RN, ainda portava uma caderneta com várias anotações de compra e venda, configurando o comércio ilegal da mercadoria, que provavelmente tem origem no Paraguai.

A ocorrência foi encaminhada para a Central de Flagrantes na Zona Norte de Natal.