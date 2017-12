MOSSOROENSE ASSASSINADO A TIROS E FACADAS EM TIBAU

Lucas Lautentino Soares, 29 anos de idade, foi assassinado, na manhã de hoje, no município de Tibau, após participar de festa da Banda Grafith, nessa cidade. Além de dois tiros nas costas, sofreu perfurações por arma branca.

Os suspeitos do crime foram presos quando tentavam fugir para Mossoró, utilizando-se de uma moto POP, quando foram surpreendidos por policiais militares da cidade e do Grupo Tático Rodoviário (TOR) do 2º DPRE.

A vítima residia em Mossoró, na Rua Anatália de Melo Alves, no Bairro Paredões e teve seu corpo removido para o Instituto Técnico-Científico de Perícia, Itep, onde será necropsiado.

Segundo a Polícia, vítima e acusados, possuem registros no sistema do Tribunal de Justiça do RN e são ligados as facções criminosas rivais, PCC X Sindicato do crime.