Mossoró vai sediar treinamento para eleição de conselheiros tutelares Nesta quinta-feira, 14, Mossoró vai sediar uma formação realizada pela comissão institucional do processo de escolha unificada de conselheiros tutelares para 2019. O processo será feito em conjunto com o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS) e o Ministério Público. A formação acontece na sede do Ministério Público e dela participam representantes de 60 municípios do Rio Grande do Norte, das 8h às 12h. O município de Mossoró será representado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (COMDICA). concelho Mossoró sede