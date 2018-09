Mossoró vacina cães e gatos contra a raiva, neste sábado (29)

Os mossoroenses que ainda não compareceram no Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) para vacinar cães e gatos contra a raiva terão a comodidade de imunizar seus animais neste sábado (29), na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa. O horário de vacinação do Dia D vai ocorrer das 8h às 17h, sem intervalo para almoço

A Campanha da Vacinação Antirrábica começou no dia 06 de agosto e deve acontecer até o dia 05 de outubro.

A Prefeitura de Mossoró disponibilizou um posto fixo de vacinação no CCZ, que fica localizado no prédio da Secretaria de Saúde, no Centro Administrativo Prefeito Alcides Belo, na Rua Pedro Alves Cabral, n° 01, Aeroporto. O posto fixo funciona das 8h às 11h e das 14h às 17h, para caso a população queira se antecipar ao Dia D ou vacinar até o fim da campanha. Um vacinador está disponível de segunda a sexta-feira fazendo essa vacinação. Os tutores dos animais devem entrar pelo acesso da garagem do Centro Administrativo.

CÃES E GATOS DEVEM SER VACINADOS A PARTIR DOS 3 MESES DE VIDA

A vacina contra raiva é exclusiva para cães e gatos. Os animais devem ser vacinados a partir dos 3 meses de vida. Fêmeas gestantes ou que estejam amamentando também devem ser vacinadas. A imunidade da vacina é válida por um período de um ano e os tutores dos animais devem comparecer todos os anos na Campanha Antirrábica.

O cartão de vacina do animal precisa ser apresentado na hora da vacinação, para saber a condição vacinal do canino ou felino, e quem não tiver poderá emitir um no CCZ ou durante o Dia D nos postos de vacinação.