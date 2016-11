Mossoró terá R$ 411,6 mil para perfuração de poços

O Governo Federal empenhou, por meio do Ministério da Integração Nacional, emenda de R$ 411,6 mil no Orçamento Geral da União (OGU) de 2016 para a perfuração de seis poços artesianos na Zona Rural do município de Mossoró.

A emenda foi destinada pelo deputado federal Beto Rosado (PP) e a prefeitura tem até o dia 31 de dezembro deste ano para assinar o convênio e garantir que os recursos sejam repassados.

O convênio prevê a perfuração dos poços artesianos profundos com instalação de sistema simplificado de abastecimento de água nas comunidades rurais de Ema, Arisco e Senegal e nos assentamentos Eldorado dos Carajás II ­ Agrovila Ângelo Calmon de Sá, Jurema e Fazenda Nova, localizados nas regiões Norte e Oeste de Mossoró/RN.

O deputado frisou que o município de Mossoró tem aproximadamente 9% de sua população total, que é de aproximadamente 280.000 habitantes, fixada na Zona Rural, onde a principal atividade desenvolvida é a agricultura familiar, com ênfase a caprinovinocultura, produção de subsistência (milho e feijão) e a irrigação de hortaliças e fruteiras em pequenas áreas, em alguns locais onde há abundância em água, principalmente através de poços artesianos.

“Desde o ano 2012, estamos sem chuvas normais no período chuvoso do ano. São cinco anos consecutivos de seca, atingindo diretamente a Zona Rural. Os prejuízos são enormes, principalmente pela perda da lavoura de sequeiro, além da falta de água para consumo humano e produção de hortaliças e fruteiras, como também alimento para os animais, afetando toda economia regional. Esses poços virão para amenizar essa situação”, destacou Beto Rosado.