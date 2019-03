Mossoró terá o primeiro Complexo Logístico do Rio Grande do Norte

A Prefeita Rosalba Ciarlini recebeu na tarde desta quinta-feira (28) o empresário Júnior Rebouças, empreendedor na área de supermercados, e que agora vai investir em Mossoró, projetando o primeiro empreendimento Complexo Logístico do Rio Grande do Norte.

O investimento inicial será de R$ 40 milhões de reais e vai ficar localizado próximo a BR 304. O centro terá toda uma estrutura urbanística, com um investimento da própria empresa. Durante a visita todo o projeto foi apresentado.

“Mossoró recebe com muita simpatia esse complexo. Sabemos o quanto é importante para a cidade que a construção civil cresça com emprego e renda. Além do mais com empreendimentos que são geradores de mais empregos, como é o caso da central de distribuição”, elogiou a Prefeita.

O empresário Júnior Rebouças agradeceu a atenção da Prefeita e destacou a questão do retorno para a cidade com emprego e renda. “Ficamos felizes em saber que a prefeita abraça o projeto. É o primeiro complexo logístico do Rio Grande do Norte que vai ser feito na BR 304. Esse projeto contempla o nosso centro de distribuição e um centro de operação logística com mais de 32 unidades de galpão. Vai proporcionar emprego e renda para a cidade”, disse.

A previsão para o início da construção do complexo é a partir do segundo semestre de 2020.

Agência Brasil