Mossoró terá novas linhas de ônibus a partir de dezembro

Usuários do transporte público coletivo de Mossoró precisam estar atentos. A partir do próximo dia 3 de dezembro, a concessionária do serviço, Cidade do Sol, inicia adequações de itinerários em prol de melhorias no atendimento. A medida atinge diretamente a linha Aeroporto/Shopping, que será desmembrada em três linhas, o que reduzirá – em até 20 minutos – intervalos de espera e permanência do passageiro nos ônibus.

Com a medida, os trechos, antes atendidos pela linha Aeroporto/Shopping, passam a contar com operações das seguintes linhas diretas: Centro/Shopping, Macarrão/Boa Vista/Centro e Aeroporto/Rodoviária/Centro.

Aumento na frota

“Estamos sempre buscando medidas para melhorar o dia a dia do nosso usuário, e isso passa pela criação de linhas diretas, que, na prática, significa menos espera e mais comodidade”, diz o diretor da Cidade do Sol, Waldemar Araújo.

Para iniciar as novas operações, quatro micro-ônibus passam a integrar a frota da empresa. O modelo de veículo, comum em grandes cidades, confere mais agilidade e fluidez no trânsito.

Cobertura

Além da criação de linhas diretas e redução nos tempos de espera e permanência, a adequação trará impacto direto na ampliação da área atendida. Um exemplo é o bairro Macarrão, que passa a ser beneficiado nos dois sentidos da operação: Centro para bairro e do bairro para o Centro.

Com o desmembramento e criação de novas linhas, apenas a linha Aeroporto/Rodoviária/Centro terá o itinerário alterado na região central da cidade. Após passar pela Rua Coronel Gurgel, seguirá do Terminal Felipe Guerra direto para o bairro, não fazendo, portanto, a rota pelo Hotel Caraúbas. Esse trecho será feito pelas outras duas linhas.

Parceria

Os novos itinerários são fruto de estudo de viabilidade técnica realizado por meio de parceria entre a concessionária do transporte e a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesem).

“Fizemos pesquisas e, junto ao órgão gestor, vimos que medidas, como a criação das novas linhas, assim como o uso de micro-ônibus seriam adequados para a realidade local. Os reflexos positivos serão sentidos imediatamente”, pontua.

Com as três novas operações, a Cidade do Sol amplia para cerca de 90% a cobertura de atendimento em Mossoró, com o funcionamento de 13 linhas. São elas: Vingt Rosado, Universidades, Nova Vida, Odete Rosado, Santo Antônio, Nova Mossoró, Belo Horizonte/Bom Jesus/Monte Olimpo, Abolição/Santa Delmira/Redenção, Abolição V, Sumaré/Liberdade/Planalto, Macarrão/Boa Vista/Centro, Aeroporto/Rodoviária/Centro e Centro/Shopping.