Mossoró terá noite de Mix Musical e Lua Nova no próximo Sábado

Um evento cultural que une os mais diversos gostos musicais ocorrerá no próximo sábado em Mossoró. Para os adoradores da Lua Nova, será uma noite cheia de ritmos, apresentações musicais, poesias e alegrias. Com muito MPB, Rock, Blues, um verdadeiro mix de ritmos irá ocorrer na petiscaria mais charmosinha da cidade. Tudo isso no comando de Nada Lira, Monte Neto e grandes convidados. Os organizadores convidam ao público, amigos e familiares para apreciar a Lua Nova e uma boa música. evento será sábado, dia 11 de agosto, a partir das 19h, entrada franca.