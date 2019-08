Mossoró terá Frente Parlamentar em Apoio aos Criadores

Câmara lançará grupo de trabalho próxima quinta-feira

A Câmara Municipal de Mossoró instala nesta quinta-feira, 8, às 9h, a Frente Parlamentar e Popular em Apoio aos Criadores da cidade. O colegiado foi criado através da Resolução nº 02/2019, a partir de proposição dos vereadores João Gentil (Patriota), Rondinelli Carlos (PMN) e Alex Moacir (MDB).

Conforme a Resolução, a Frente possui entre as suas atribuições acompanhar a política oficial de desenvolvimento de apoio aos criadores municipais; promover debates, simpósios, seminários; buscar o aperfeiçoamento da legislação no âmbito municipal e apoiar as instituições interessadas no desenvolvimento dos criadores, junto a todos os Poderes.

“A criação da Frente é importante para consolidar o posicionamento dos criadores quanto aos assuntos em tramitação na Câmara Municipal, bem como para fomentar apoios junto a órgãos regionais e estaduais e nacionais. O Poder Legislativo cumpre um importante papel ao promover a instalação desse grupo de trabalho”, destacou o vereador Rondinelli Carlos.

O projeto surgiu a partir da reivindicação dos próprios criadores de Mossoró. “Os criadores estiveram reunidos em nosso gabinete, junto aos colegas João Gentil e Alex Moacir, apresentando suas demandas para o fortalecimento dessa importante cadeia produtiva”, acrescentou Rondinelli Carlos.

Os trabalhos da Frente Parlamentar e Popular serão coordenados por um presidente, um vice-presidente e por um secretário, que serão escolhidos no ato da instalação do colegiado. As reuniões serão públicas e ocorrerão periodicamente, nas datas e locais estabelecidos por seus membros.

por Regy Carte — Assecom/CMM