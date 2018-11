Mossoró será apresentada para agentes de viagem de Curitiba e Porto Alegre

Nos dias 6 e 7 de novembro, Mossoró será divulgada como destino turístico para agentes de viagens de Curitiba e Porto Alegre. Essa será a segunda etapa das capacitações da campanha “Tudo Começa Azul”, promovida pela Azul Viagens, em parceria com a Associação da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte (ABIH-RN), Governo do Estado, Prefeitura de Mossoró e Prefeitura de Natal.

Na primeira etapa, realizada em setembro, foram capacitados agentes de turismo de São Paulo e Campinas. A ação tem como objetivo estimular o crescimento das vendas de pacotes turísticos para as cidades potiguares que fazem parte da malha da Azul Linhas Aéreas. O caso de Mossoró, que desde julho desse ano conta com voos aos domingos, segundas, quartas e sextas. Até fevereiro de 2019, a campanha “Tudo Começa Azul” estará divulgando o destino em 12 cidades brasileiras.

De acordo com a gerente executiva de turismo de Mossoró, Milene Melo, durante os dois dias de capacitação o destino será apresentado para cerca de 300 agentes de viagens. “Além desse treinamento, Mossoró também está sendo divulgada em peças publicitárias que estão sendo veiculadas dentro das aeronaves da Azul, nas redes sociais e revistas da empresa, além de publicidade em agências de viagens”, explicou Milene.

Com atuação em 107 cidades brasileiras, a Azul Linhas Aéreas ampliou a oferta de vôos para Mossoró, e já começou a comercializar vôos diários a partir de novembro, o que deve incrementar ainda mais o fluxo de turistas para cidade. “Com essa campanha de divulgação do destino e a ampliação da oferta de vôos para Mossoró, esperamos fortalecer ainda mais a cadeia produtiva do turismo que é um importante vetor econômico, capaz de gerar oportunidades de emprego e renda”, avaliou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Lahyre Rosado Neto.