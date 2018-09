Mossoró sediará o II Mix de Ritmos neste Sábado 15 de Setembro

Neste sábado dia 15 na Monts Petiscaria ocorre o II MIX DE RITMOS, um encontro de grandes músicos fazendo os grandes sucessos nacionais da MPB. Nesta segunda edição o show completo fica por conta da grande cantora NIDA LIRA acompanhada por um dos grandes guitarristas potiguares, Alyson Brazuka.

Tudo começa cedinho. Entrada gratuita. A Monts Petiscaria fica na Rua Nereu, 30, Conjunto Monte Olimpo no Bairro Sumaré. Os shows iniciam-se às 20h!!

Uma grande noite finalizada com o palco aberto e uma homenagem a Regy Campelo, um referência do “brega” local. Uma grande noite musical e cultural mossoroense.

Não perca!!!