Mossoró sedia 2ª edição da Feira Regional de Negócios e Inovação (FENECITI)

Mossoró receberá nos próximos dias 30 e 31 de agosto, a 2ª edição da Feira Regional de Negócios e Inovação (FENECITI). Com ampla programação voltada para ciência e tecnologia, a feira terá como sede na Estação das Artes Eliseu Ventania e tem entrada gratuita. A estrutura da feira está sendo montada.

A primeira edição da Feneciti aconteceu no mês de junho, no município de Caicó. Entre os principais objetivos do evento está aproximar o ambiente acadêmico das empresas potiguares e fomentar o empreendedorismo e os negócios regionais.

Além dos cerca de cem stands para expositores, o evento contara com palco cultural, auditório e shows. E dentro da programação acontece o “Desafio Empreendedor” para Startups, uma parceria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Uern) e outras instituições de ensino superior. Durante a Feneciti também acontecerá o Sebrae Network Day, uma oportunidade para as empresas trocarem experiências com o objetivo de crescerem juntas e discutirem novos negócios.

A Prefeitura Municipal de Mossoró apoia a realização da feira ficando responsável infraestrutura do local do evento. O município também está presente na feira, com stand apresentando as inovações implementadas pela gestão, e ainda com exposição de artesanato. O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Lahyre Neto, ressalta a importância de sediar esta edição da Feneciti. “Mossoró conta com um grande calendário de eventos e esse é mais um importante momento para nossa cidade, que é um pólo de serviços e comércio para toda região Oeste do RN, mais Ceará e Paraíba”, frisa.

Além do apoio da Prefeitura de Mossoró, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte, também conta com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do RN (FIERN), da Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do RN (FECOMÉRCIO/RN), do Banco do Nordeste (BNB), do Sebrae, da Agência de Fomento do RN (AGN), e da Junta Comercial (JUCERN). Também estão apoiando o evento as companhias de Águas e Esgotos (CAERN) e de Gás (Potigás); a Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) e a Universidade Potiguar (UNP), além de algumas empresas.

