Mossoró sai na frente, cede gol no finalzinho e cai diante do Palmeira nos pênaltis

Por Ellen Freitas

O Mossoró Esporte Clube foi derrotado nos pênaltis pelo Palmeira de Goianinha na tarde da quarta-feira (31) no estádio Nogueirão. A partida era válida pelo jogo de volta das semifinais da segunda divisão do Campeonato Potiguar. A equipe mossoroense conseguiu superar a vantagem dos visitantes no tempo regulamentar, mas no finalzinho a disputa foi definida nas penalidades.

O Palmeira encarou o Mossoró com a vantagem de 2×0 conquistada no jogo de ida. A primeira partida aconteceu Goianinha no último dia 24. Nos 90 minutos o MEC chegou a abrir 3×0 com dois gols de Adalgiso Pitbull e um de Romeu. O resultado superaria a diferença da primeira partida e garantiria o MEC na final. Mas aos 45 do segundo tempo, em uma bola perdida na pequena área após falha do goleiro Érico, Toinho, para o Palmeira, leva a disputa para os pênaltis.

Na decisão, Chiclete, Ivson, Netinho, Bebeto e Odair converteram para a equipe do Verdão do agreste. Pelo lado do Carcará Adalgiso Pitbull e Nino marcaram os gols em suas cobranças e o Wallace Xuxa não conseguiu superar o goleiro Messi e desperdiçou. Final Mossoró 3 (2) x 3 (5) Palmeira.

Após o jogo o técnico do MEC, Edinho Cardoso, avaliou a atuação da equipe de forma positiva enalteceu o desempenho, principalmente, dos jovens atletas da equipe

“Eu tô muito orgulhoso do que nós fizemos dentro da competição, da entrega que eles tiveram, no profissionalismo que eles tiveram. Mais uma vez provamos que o Mossoró é o local de dar oportunidade a jovens, diferente das outras equipes aqui da região (…) usamos aí na faixa de oito jogadores na competição abaixo de 20 anos e esse jogadores deram conta e foram importantes até onde o Mossoró chegou”, desabafa o treinador.

O Verdão de Goianinha irá enfrentar o Alecrim na grande final que acontece na próxima terça-feira, 06 de novembro, às 15h, no estádio Arena das Dunas, em Natal.