Mossoró registra saldo de emprego positivo pelo sexto mês consecutivo

Mossoró registrou saldo positivo entre o número de desligamentos e contratações no mês de outubro, pelo sexto mês seguido este ano. Os dados foram apresentados na quinta-feira (22) pelo levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados pelo Ministério do Trabalho. No período, foram registrados 1.791 admissões contra 1482 desligamentos, o que resultou num saldo de 309 postos de trabalho formais criados e representa uma variação positiva de 0,58%.

No ano, Mossoró acumula um saldo de 1.433 postos de emprego formais e uma variação positiva de +2,73%. Foram 17.910 contratações e 16.477 desligamentos.

“Em 2016, o município perdeu 3.070 vagas de empregos formais, segundo o CAGED. Desde 2017 iniciamos um trabalho forte para apoiar a manutenção e ampliação das empresas já existentes e atração de novos negócios para Mossoró”, comentou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Lahyre Rosado Neto.

A expectativa é de que para 2019 os números sejam ainda mais expressivos, com o incremento do turismo que ganhou reforço com a retomada do aeroporto. “Em 2019 continuaremos trabalhando, buscando parcerias e fortalecendo nossa economia. O turismo também é um vetor importante dessa retomada e temos trabalhado também nesse sentindo. É valorizando o que temos e atraindo novos negócios que vamos superar de vez essa crise”, concluiu o secretário.

Construção Civil foi setor que mais criou postos de trabalho em outubro

Um dos setores que mais sofreu com a crise nacional, a construção civil foi quem mais criou postos de trabalho em Mossoró no mês de outubro, de acordo com o levantamento do Caged. Com 312 admissões contra 164 demissões. Comércio e Agropecuária registraram 45 vagas de emprego formal, cada. O incremento de 40 milhões em obras de infraestrutura realizado pela Prefeitura também tem estimulado a criação de novos postos de trabalho no setor.

Na avaliação do Sindicato das Industrias da Construção Civil a retomada de obras e o investimento em infraestrutura realizados pelo município tem contribuído com esse cenário positivo para o setor. “Creditamos parte desses números a quantidade de obras que o município reiniciou, depois de vários anos parados em outras administrações. Assim como novas obras contratadas. Isso tem gerado emprego na cidade, renda e desenvolvimento”, reconheceu o representante do Sinduscon.