Mossoró registra o 1º homicídio do ano; ex-presidiário é morto dentro de casa

A cidade de Mossoró, no Oeste potiguar, registrou o primeiro homicídio deste ano na noite da quarta-feira, 04 de janeiro. Por volta das 21h20, Lindemberg Cosme de Oliveira com 27 anos foi alvejado com dois disparos de arma de fogo dentro de uma residência na rua José Rodrigues, no bairro Teimosos. A vítima ainda tentou escapar, mas morreu na cozinha da casa.

De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, Lindemberg foi até a porta da frente da casa ver quem estava chamando por seu nome e, quando abriu os rótulos da porta, foi baleado.

Testemunhas informaram à polícia que, após os disparos, dois homens fugiram do local em uma moto. Os assassinos não foram identificados. O caso vai ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Lindemberg Cosme já havia passado pelo sistema prisional no ano 2014, acusado de participação em um assalto a uma casa lotérica.

Mossoró não registrava um assassinato há 16 dias.