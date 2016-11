Mossoró receberá Seminário Internacional Encontro das Américas: Literatura, Arte e Cultura em terras Potiguares.

Idealizado pela UBE-RJ e Organizado em conjunto com várias academias e entidades culturais do Rio Grande do Norte, será realizado no período de 30 de novembro a 07 de dezembro em Natal e Mossoró o II Seminário Internacional Encontro das Américas: Literatura, Arte e Cultura em terras Potiguares.

O evento que será realizado no período 30/11 a 03/12 em Natal, e 03/12 a 07/12 em Mossoró, tem como objetivo propiciar a integração e o intercâmbio de escritores e poetas do Nordeste com as demais regiões brasileiras e países das Américas.

A programação fomentará o debate sobre temas sócio-históricos, culturais e contemporâneos, enquanto busca estimular a produção literária de consagrados e de novos autores.

Na ocasião, serão realizados debates e palestras, programação histórico-cultural, com a participação de intelectuais, escritores e artistas potiguares, das demais regiões do Brasil e de países das Américas, bem como lançamentos de diversos livros, de produções individuais e coletivos, dentre eles, a Coletânea Literária II Seminário Internacional Encontro das Américas: Literatura, Arte e Cultura em terras potiguares e Antologia Literária Feminina Potiguar.

Em Natal, o evento será realizado na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras-ANRL, Pinacoteca do Estado, entre outros e, em Mossoró, na TV a Cabo de Mossoró-TCM, na Faculdade Diocesano de Mossoró, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e no Museu do Sertão, dentre outros espaços culturais da cidade.

As inscrições serão feitas nos locais do evento, de forma gratuita, mas aceita-se a doação de um 1kg de alimento não perecível para doar às instituições de caridade locais. Os participantes receberão certificado de participação.

A programação completa do evento se encontra publicada no link http://redesemfronteiras.com.br/noticia_ver.php?id=2867