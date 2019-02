Mossoró recebe visita técnica do COB como candidata a sediar Jogos da Juventude

A agenda do COB em Mossoró segue nesta quarta-feira (20) com a visita a rede hoteleira da cidade e as instalações esportivas que estão aptas a receberem os jogos. O resultado da cidade-sede será divulgado no final de março. A vice-prefeita de Mossoró, Nayara Gadêlha, participou da reunião. “A gestão da Prefeita Rosalba Ciarlini é uma grande incentivadora do esporte em Mossoró. Temos certeza que Mossoró terá condição de receber os Jogos da Juventude”, comentou.

O secretário de Esportes de Mossoró, Aldo Gondim, está muito otimista que o evento seja realizado na cidade pela proposta de interiorização dos jogos. “Estamos esperançosos em receber o evento. Quem participou da reunião sabe que a expectativa é muito grande. Com certeza vamos trazer esses jogos da juventude para Mossoró. Aliás, Mossoró possui 16 ginásios e eles solicitaram 12. Ou seja, vamos ficar com 4 além da conta, caso aconteça alguma eventualidade”, disse Aldo.

O Gerente de Esportes Estudantil do COB, André Matos, elogiou o engajamento de Mossoró em receber o evento, destacando a interação entre todas as pastas do governo, e não apenas a de esportes. “É fundamental para o sucesso do evento essa interação entre as secretarias, para que os jogos aconteçam na cidade. O evento, caso seja escolhido aqui, será da cidade de Mossoró e não da secretaria A, B ou C. Então, essa interação entre eles é muito importante”, comentou André.

Os Jogos da Juventude acontecem desde 2005, com participantes de praticamente todos os estados do Brasil.

Portal Prefeitura