Mossoró recebe Operação Sorriso para novo mutirão de cirurgias gratuitas em pacientes com fissura labiopalatina

A Operação Sorriso (OS), uma das maiores organizações médicas voluntárias do mundo, retorna a Mossoró pela 4ª vez para a realização de mais um mutirão de cirurgias de correção de lábio leporino e fenda palatina, no dia 14 de janeiro.

Com o apoio de divulgação da Comunicare Consultoria de Comunicação, na primeira missão de 2019 devem ser realizadas cerca de 50 cirurgias gratuitas entre os dias 16 e 19 do próximo mês. Em Mossoró, a Operação Sorriso já atendeu mais de 310 pacientes, realizou mais de 2.800 consultas médicas e operou 168 pessoas, tudo gratuitamente.

“Chegamos à missão com expectativa de ultrapassar a marca de 200 pacientes operados na cidade, graças à parceria Voltalia-Copel e BNDES – agente financiador via subcrédito da linha ISE (Investimento Social de Empresas). Já temos mais de 60 pacientes pré-cadastrados, resultado do empenho do voluntário local Joel Escóssia, que também está coordenando uma força-tarefa para realizar a adequação bucal de todos esses pacientes antes da triagem”, comemora Charles Rosenburst, diretor executivo da Operação Sorriso.

Para José Carlos Gravina Calderari, Diretor Administrativo Financeiro do projeto SMG (parceria da Copel com Voltalia), o objetivo da ONG vai ao encontro do esforço da empresa no planejamento de ações para melhorar a saúde e qualidade de vida da população da região de Mossoró.

“Atrelado aos nossos projetos e através do subcrédito social do BNDES, desenvolvemos e apoiamos dezenas de projetos sociais que beneficiam milhares de pessoas e que nos enchem de orgulho. Um deles, na área de saúde, é a Operação Sorriso, uma organização médica voluntária que, através do seu trabalho, devolve o sorriso para centenas de pessoas, abrindo caminho para um mundo de oportunidades. O desenvolvimento local é fundamental para as nossas atividades globalmente e estamos honrados em fazer parte da iniciativa”, ressaltou Robert Klein, CEO da Voltalia no Brasil.

Como participar

Para participar da triagem, basta comparecer à seleção no dia 14, no Centro Clínico Prof. Vingt Un Rosado (antigo PAM do Bom Jardim), levando documentos de identificação do paciente e também do responsável (caso o paciente seja menor de idade). Pacientes que residam fora de Mossoró poderão solicitar hospedagem gratuita no dia da seleção. Para eles, a Operação Sorriso também oferecerá transporte do local da hospedagem à instituição de saúde, além de alimentação sem custo.

Durante a triagem, também acontecerão as consultas pós-operatórias de 1 ano dos pacientes que foram operados em Mossoró em 2018.

Já as cirurgias serão no Hospital Wilson Rosado. “Nada descreve tão bem a importância humanitária da Operação Sorriso como o seu próprio nome: sorriso. Existe alguma coisa mais sublime do que fazer uma criança sorrir? Tenho certeza que não. E isto é o que esta ONG dissemina pelo mundo”, comentou o Dr. Bernardo Américo, Diretor Geral do Hospital Wilson Rosado.

O Albem (Albergue de Mossoró), Centro Clínico Prof. Vingt Un Rosado, Hospital Wilson Rosado, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Mossoró, Associação Brasileira de Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial (ABCCMF), Projeto Genoma e Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) também são parceiros da organização. Veja a lista completa no site www.operacaosorriso.org.br.