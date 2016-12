Mossoró recebe Operação Sorriso novamente em janeiro; Há 60 vagas para cirurgia

A ONG Operação Sorriso irá operar pessoas com lábio leporino e fenda palatina em Mossoró mais uma vez. A última passagem do grupo pela cidade aconteceu em agosto deste ano e beneficiou 51 pacientes. Um novo mutirão de cirurgias está marcado para janeiro do próximo ano e serão ofertadas 60 vagas para cirurgia.

As cirurgias serão realizadas no Hospital Wilson Rosado, parceiro da ONG, entre os dias 18 e 21 de janeiro.

Os pacientes aptos a passarem pelas cirurgias gratuitas serão selecionados em triagem no dia 16 de janeiro, a partir das 8h, no Centro Clínico Prof. Vingt-Un Rosado (antigo PAM do Bom Jardim).

Os interessados em passar pela seleção para cirurgia deverão entrar em contato com a organização do mutirão através do número (84) 3318-9032 das 10h às 12h e das 15h às 17h, e efetuar o pré-cadastro na Operação Sorriso.

Acompanhamento pós-operatório

Todos os pacientes operados durante a passagem da Operação Sorriso por Mossoró receberão acompanhamento pós-operatório no Centro Clínico Professor Vingt Un Rosado. Durante um ano, farão acompanhamento odontológico e fonoaudiológico com os profissionais de saúde da cidade.

Quem não for morador de Mossoró, será encaminhado para dar continuidade ao tratamento na cidade onde residir.

Operação Sorriso

A ONG Operação está presente no Brasil desde o ano 1997 e reúne profissionais de 60 países para ajudar pessoas portadoras de deformidades faciais, especialmente lábio leporino e fenda palatina. Em quase 35 anos de trabalho, já operou mais de 220 mil pessoas.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada três minutos, nasce uma criança com deformidade facial no mundo, o que resulta na média de uma criança com fissura para cada 650 nascidas. A estimativa é que existam cerca de 280 mil pessoas com fissura lábio/palatal em todo o Brasil.

Na última passagem da Operação Sorriso por Mossoró, estiveram envolvidos 60 voluntários de diversas regiões do Brasil e do exterior.

Doações

Aqueles que quiserem contribuir com a continuidade da Operação Sorriso podem fazer doações em dinheiro para a ONG. Os recursos arrecadados ajudam a organização a realizar compras em grande quantidade, baixando o custo e possibilitando atender mais pessoas.

As empresas interessadas em apoiar a Operação Sorriso podem fazê-lo tanto com recursos financeiros, quanto humanos, por contribuições em espécie ou ainda através de parcerias corporativas.

As doações para Operação Sorriso podem ser feitas direto em conta:

Associação Operação Sorriso do Brasil

CNPJ: 08.691.563/001-85

Banco Itaú – 341

Ag: 8729 C/C: 23082-4

Comunicar depósito através do e-mail: [email protected]