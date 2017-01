Mossoró perdeu mais de R$ 50 milhões em projetos, afirma secretária

De acordo com a secretária municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, Kátia Pinto, a Prefeitura de Mossoró perdeu mais de R$ 50 milhões em projetos nos últimos anos. O levantamento foi feito para identificar problemas deixados pela administração anterior e mostrou que a Prefeitura de Mossoró perdeu verbas de convênios como o de erradicação e urbanização da Favela Wilson Rosado.

Localizada às margens da BR-304, a Favela Wilson Rosado está em área próxima à estação de energia da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf). A companhia entrou com ação para a remoção dos moradores do local, o que motivou discussão envolvendo o Ministério Público, moradores, a Chesf e o poder público municipal.

Além da verba para construção de casas populares, a Prefeitura perdeu, somente nos projetos relacionados à urbanização Avenida Rio Branco, R$ 32 milhões. Ainda segundo a secretária Kátia Pinto, os recursos de convênios não podem ser mais retomados.

“Falta analisar os motivos que levaram ao Município a perder verba que poderiam gerar emprego, renda e mais qualidade de vida à população mossoroense. O que posso dizer é que são convênios perdidos”, declara a secretária.

Kátia Pinto afirma que até a quinta-feira, 19 de janeiro, a Secretaria terá todas as informações sobre o problema envolvendo todos os projetos relacionados à Prefeitura de Mossoró. Depois disso, a Prefeitura participará de reunião com a Caixa Econômica Federal para detalhar o que pode ser feito em relação aos projetos perdidos e também sobre os que podem ser retomados, dependendo da contrapartida e do envolvimento da própria Prefeitura Municipal.