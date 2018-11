Mossoró passará a ter linha exclusiva do Centro ao Partage Shopping

A partir de segunda-feira, 03 de novembro, Mossoró terá uma linha de ônibus direto do Centro para o Partage Shopping, e vice-versa. A rota funcionará no ciclo natalino, passando, inclusive, em hipermercados na Avenida João da Escóssia, além da Universidade Potiguar (UnP). O novo itinerário será feito por micro-ônibus.

A nova linha funcionará também aos domingos, das 9h30 às 22h. Já nos dias úteis, das 6h40 às 22h. A rota surgiu a partir da transformação da linha Aeroporto/Shopping em três: Centro/Shopping, Aeroporto/Rodoviária/Centro e Macarrão/Boa Vista/Centro.

De acordo com a Cidade do Sol, empresa que opera o sistema de transporte público em Mossoró, o desmembramento reduzirá em até 20 minutos os intervalos de espera e permanência do passageiro nos ônibus, e ainda contemplarão áreas até então descobertas pelo transporte coletivo, como o bairro Outro Negro.

“Lembrando que o usuário pode fazer a integração: pegar dois ônibus, de linhas diferentes, pagando uma única tarifa num espaço de uma hora e meia, com passe fácil, carteira de estudante ou vale-transporte. Tudo dentro do esforço para melhor atender o usuário”, diz Waldemar Araújo, diretor da concessionária, Cidade do Sol.