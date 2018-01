Mossoró-Natal: maratona pedestre – Wilson Bezerra de Moura

É possível acreditar em aventura das pessoas quando esta é motivada por entusiasmo. A força do ideal move montanhas quando parte do indivíduo, principalmente o sentimento de aventuras, cujo feito transborda no tempo e somente pela disposição no agir foi que aconteceu, lá pelo ano de 1937, segundo narra o jornalista Lauro da Escóssia, em seu Mossoró no Passado, um fato interessante.

Assim, nos idos de 1937, funcionava na cidade uma Associação de Escoteiros, cujo diretor social era o professor Alfredo Simoneti, quando também na época exercia o cargo de diretor da Escola Normal de Mossoró. Nessa equipe constava a participação, como chefes, os instrutores professores Zacarias Gurgel da Cunha, que mais tarde foi desembargador, e Gerson Dumaresque, que viria a ser prefeito de Mossoró.

Surgiu uma ideia entre os membros da mesma equipe de Escoteiros em promover uma caminhada pedestre partindo de Mossoró a Natal, cuja administração estadual estava sob a responsabilidade do senhor Aldo Fernandes, o qual, em visita a familiares em Mossoró, tomou conhecimento do espírito aventureiro dos entusiastas escoteiros e os estimulou para que fosse realizada a maratona. Os mais entusiasmados do certame eram os escoteiros Antônio Augusto de Castro (Tó), Verdi Justino de Almeida, Aldenor Evangelista Nogueira, Francisco Calistrato do Nascimento e Alcindo Galvão de Miranda.

A ideia tomou vulto, logo tomaram as primeiras providências e o dia da partida marcado para 13 de Dezembro, após a procissão de Santa Luzia, padroeira da cidade, presente então o prefeito Luiz Mota, que falou aos mossoroenses destacando a brava aventura dos Escoteiros que abraçaram a causa.

Na mesma ocasião usou da palavra o escoteiro Verdi Justino, posteriormente iniciada a caminhada e logo no dia seguinte, 14 de dezembro, chegava à cidade do Assu. No dia 15 chegaram à cidade de Lages, parando na Estação Ferroviária. Somente no dia 19 de dezembro, após cinco dias do inicio da caminhada, a equipe de escoteiro chegava a Natal. Ali chegando, foram recebidos e homenageados pelo governador Rafael Fernandes, que os hospedou no melhor hotel da cidade até o dia e hora da partida via transporte rodoviário, que os levou de volta a Mossoró, depois de uma aventura que revolucionou a história dos escoteiros mossoroenses e determinou uma passagem da história da terra.