Mossoró Mais Cidadã do Nova Vida tem atendimento recorde de duas mil pessoas

A nona edição do Mossoró Mais Cidadã, que aconteceu na Escola Municipal Maria do Céu, no Conjunto Nova Vida, atingiu a marca recorde de dois mil atendimentos. A comunidade usufruiu dos serviços de corte de cabelo masculino, atendimento médico, atendimentos do CRAS, Geração de Oportunidades, Cadastro Único, Plantão Social, aplicação de flúor, Previ, vacinação, testes de HIV, hepatite e sífilis, testes de glicemia, aferição de pressão, além de atividades do Viva a Vida, Orçamento participativo, entre outros.

“A escola é uma extensão de casa e aqui estamos todos não apenas oferecendo serviços ou sendo beneficiados por eles, mas principalmente aprendendo sobre o exercício da cidadania”, disse o diretor da escola, Jorge Romão.

O coordenador do projeto, Onésimo Morais, destacou que a comunidade é distante da região central da cidade e que a proximidade dos serviços foi importante. “Para chegar ao nosso recorde de atendimentos, é importante dizer que, contamos com a adesão total da escola Maria do Céu, o comprometimento das Secretarias de Saúde, do Desenvolvimento Econômico, PREVI, PROCON, Procuradoria, Trânsito, médicos, Estação Juventude e voluntários”, afirmou.

A secretária do Desenvolvimento Social e Juventude, Lorena Ciarlini, explicou que o Mossoró Mais Cidadã tem o objetivo de facilitar a vida das pessoas com serviços básicos. “Ficamos realizados quando vimos as pessoas comparecerem. Hoje batemos um recorde de atendimento e esses números só mostram que nosso objetivo está sendo alcançado”, afirmou.

Portal Prefeitura