Mossoró Mais Cidadã acontece nesta sexta, 27, no Aeroporto II

A edição do mês de setembro do projeto Mossoró Mais Cidadã estará no bairro Aeroporto II acontecerá nesta sexta-feira, 27, a partir das 8h, na Escola Municipal Dolores do Carmo Rebouças.

Nesta edição terão os seguintes serviços: corte de cabelo masculino, atendimentos médico, atendimentos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), Geração de Oportunidades, Projeto Fazendo Artes, Cadastro Único, Plantão Social, Viva Vida, Cartão SUS, aplicação de flúor, vacinação, Testes HIV, hepatite e sífilis, PROCON, Procuradoria, Ouvidoria, Orientação, Trânsito, Guarda Civil, atividades esportivas, verificação de pressão, testes de glicemia, apresentações teatrais, Empregabilidade – com recebimento e cadastro de currículos, Educação ambiental.

Esta será a nona edição do projeto que já atendeu a cerca de 15 mil pessoas em diversos bairros da cidade.

