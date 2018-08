Mossoró lidera saldo de empregos no RN em julho de 2018

De acordo com o levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Mossoró foi o município com maior saldo de empregos do Rio Grande do Norte em julho de 2018. Os dados apontam que embora tenham sido registrados 1368 desligamentos em julho, também foram contabilizadas 1836 contratações o que resulta um saldo positivo de 468 postos de trabalho. “Nossa expectativa é que no balanço do ano de 2018 também seja assim”, avalia o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Lahyre Rosado Neto.

O setor de agropecuária liderou o saldo positivo do mês de julho em Mossoró, com 543 novos postos de trabalho. Seguido pelos setores de extração mineral, que contribuiu com saldo de 47 novas vagas. Um dos setores que apresentou saldo negativo foi o de serviços, que perdeu 148 postos, com uma variação de -0,70%.

No acumulado dos últimos três meses, foram contratadas 5.447 pessoas em Mossoró. As demissões somaram 4.121, ficando com saldo positivo de 1326 postos de trabalho. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, no acumulado de maio a julho de 2018, o município intermediou a contratação de 408 empregos. “Realizamos encaminhamentos e intermediações de contratação diariamente. Um exemplo disso é a seleção da Porcellanati que estamos intermediando e que vai contratar mais de 130 pessoas”, concluiu o secretário Lahyre Neto.