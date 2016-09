Mossoró inicia Campanha de Multivacinação nesta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a Campanha Nacional de Multivacinação será iniciada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nesta segunda-feira, 19. O objetivo desta campanha é que crianças de zero a cinco anos incompletos e adolescentes de 10 a menores de 15 anos atualizem o cartão de vacina.

A campanha também será uma oportunidade para que meninas de 9 a 13 anos recebam a vacina contra HPV, que possui ciclo de duas doses. A campanha se estenderá até o dia 30 de setembro.

O Dia D está marcado para 24 de setembro, em todas as UBSs da zona urbana. As comunidades rurais farão suas mobilizações em dias semanais, de acordo com calendário estabelecido pela direção de cada unidade.

“É uma campanha que não possui uma meta específica, uma vez que o nosso objetivo é atualizar o cartão de vacina e mobilizar meninas de 9 a 13 anos para a vacinação contra o HPV. A vacina contra poliomielite, que antes tinha uma campanha específica, também está inserida dentro desta mobilização”, explica a coordenadora municipal do programa de imunização, Neuman Medeiros.

Estarão disponíveis todas as vacinas da rotina, ofertadas no Sistema Único de Saúde (SUS): BCG, Hep B, Pentavalente, Tríplice Viral, Tetra viral, Rotavírus, Meningocócica C, Febre Amarela, Pneumococica, VIP (vacina inativada contra poliomielite), VOP (vacina oral contra Poliomielite), DTP (difteria, tétano e coqueluche), hepatite A e HPV.