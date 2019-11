Mossoró imuniza mais de 45 mil animais e prorroga vacinação antirrábica

Mossoró encerrou a campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos. O Município não somente alcançou a meta de 80% definido pelo Ministério da Saúde, como a superou.

“Alcançamos a meta desde o dia 19 de outubro, que foi o dia D do nosso município, e conseguimos avançar também. Chegamos em um percentual de 85%, tanto em cães como em gatos”, destacou Adriano Gledson, coordenador de endemias do município.

Foram mais de 45 mil animais vacinados. A campanha foi encerrada, mas enquanto ainda restarem doses disponíveis, a vacinação continua. “Continuaremos vacinando enquanto durar o estoque. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Não vamos mais contabilizar para a meta, mas vamos dar continuidade à imunização”, completou Adriano.

As pessoas que ainda não vacinaram seus animais, podem procurar a Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Administrativo Prefeito Alcides Belo, local onde funciona o Centro de Zoonozes, de segunda à sexta, no período da manhã ou da tarde.

Prefeitura de Mossoró