Mossoró ganhará unidade da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes

No fim do mês, Mossoró ganhará uma unidade da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abravel).

Atualmente apenas uma unidade funciona no estado, em atendimento a estabelecimentos que funcionam na Grande Natal, com exceção para três filiados que atuam em Mossoró.

“Temos uma associação que funciona em Natal e atende a 150 filiados da região metropolitana e três de Mossoró. A associação tem como objetivo melhorar o ambiente de negociações do setor através de parcerias e ações institucionais”, destaca Max Fonseca, presidente da Abravel no Rio Grande do Norte.

Segundo Max Fonseca a expectativa é de que a unidade de Mossoró comece a funcionar com pelo menos 30 estabelecimentos associados que serão beneficiados com as vantagens obtidas pelas parcerias mantidas pela associação.

“Dia 24 será encaminhada a instalação. Estamos articulando os contatos e vamos realizar a assembleia geral no Sebrae, às 15h. Às 19h30 será realizada uma solenidade com os associados parceiros, imprensa e convidados”, conclui Max.

Veja as vantagens de filiação a Abravel

– Desconto nas taxas de cartão de crédito e débito

– Desconto em todas as modalidades de cursos oferecidos pelo Sebrae e Senac

– Preço diferenciado no preço do quilo do gás

– Taxa inferior ao beneficio obtido.