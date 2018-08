Mossoró Esporte Clube contrata atacante Adalgiso Pitbull

O Mossoró Esporte Clube anunciou a contratação do atacante mossoroense Adalgiso Pitbull, que estava no Cuiabá. Revelado pelo Baraúnas em 2009, o jogador de 28 anos teve passagens de destaque por Icasa, Campinense e Criciúma.

Além do atacante, a diretoria do clube já acertou com os meias Radames e Romeu, e o retorno do goleiro Érico e do lateral esquerdo Nino, além do meia Nackson e do volante Lucas, que já treinam com o restante do grupo.

No grupo 1 da segunda divisão do estadual ao lado do Visão Celeste e Atlético Potiguar, o time mossoroense estreia contra o Visão Celeste, no dia 16 de setembro, no Estádio Nogueirão.