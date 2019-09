Mossoró é mais uma vez certificada para compor o Mapa do Turismo Brasileiro

A cada dois anos o Ministério do Turismo faz o remapeamento dos municípios que receberão a certificação. Mais uma vez Mossoró integra o Mapa do Turismo Brasileiro, referente ao período 2019/2021. A gerente executiva de Turismo, Milene Melo, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ressalta a importância de estar presente no Mapa de Turismo Brasileiro para a divulgação das potencialidades de Mossoró.

De acordo com Milene Melo, além de receber o certificado para compor o Mapa 2019/2021, com a Portaria publicada Nº 271 de 23 de agosto de 2019, o município também recebeu o certificado do Ministério do Turismo reconhecendo o Conselho Municipal do Turismo de Mossoró, no sistema de informação do Programa de Regionalização do Turismo. “Com essas certificações, o turismo mossoroense está devidamente legalizado. Nós existimos para o Turismo Nacional, e isso é fruto do trabalho que o município vem desenvolvendo de acordo com a determinação da Prefeita Rosalba Ciarlini, para estarmos juntos da cadeia produtiva atendendo a todas as solicitações de apoio e orientações de gestão”.

A gerente de Turismo diz que as certificações possibilitam ao município divulgar e apresentar as potencialidades em eventos regionais e nacionais. “Divulgamos além da nossa cultura, as nossas potencialidades na área de receber, nossa história e também nossa posição estratégica entre duas capitais, e proximidade das praias e das serras. Então por estarmos no Mapa do Turismo Brasileiro estamos sendo divulgados e conhecidos lá fora”, frisa.

Para compor o Mapa de Turismo Brasileiro os municípios precisam atender algumas exigências do ministério, como fazer parte da instância de governança. O Rio Grande do Norte possui cinco Polos Turísticos, que são: Polo Costa das Dunas, Polo Seridó, Polo Agreste Trairi, Polo Costa Branca e Polo Serrano. Mossoró integra o Polo Costa Branca, composto por 17 municípios. Além dos Polos, existe a categorização de cada município dentro do Mapa Brasileiro do Turismo, na qual o município é classificado de A a E.

Milene Melo explica que Mossoró está classificada como B. A categorização do município depende da estrutura que o município dispõe em relação aos equipamentos turísticos, como a capacidade da rede hoteleira, a quantidade de restaurantes, e toda essa parte de gastronomia, como também ter o máximo de empreendimentos privados cadastrados no ministério do turismo, o Cadastur. É necessário também ter o Conselho Municipal de Turismo ativo, e ter orçamento próprio.

“O cadastro no Ministério do Turismo, que serve para em nível nacional e internacional, qualquer pessoa que venha conhecer a cidade tenha acesso a empreendimentos cadastrados no ministério do turismo, e dá uma credibilidade maior ao serviço oferecido na cidade. O cadastro é gratuito, nós já fizemos uma campanha muito grande aqui em Mossoró para os empreendimentos fazerem o Cadastur, tivemos também o apoio da Secretaria Estadual de Turismo, para incentivar o empresário local da cadeia produtiva a estar cadastrado no ministério do turismo, porque só tem benefícios”, explica a gerente.

Milene Melo também afirma que compor o Mapa do Turismo Brasileiro representa vários benefícios para o município, como ter um instrumento de acompanhamento das políticas públicas para o turismo através do ministério do turismo, prioridade para investimentos e para conseguir recursos no Ministério do Turismo, como também participar de ação, como feiras nacionais e internacionais, e outras voltadas para o desenvolvimento da cadeia produtiva.

PMM/Assecom