Mossoró é cidade candidata a sediar Jogos Escolares da Juventude 2019

Uma comissão formada por representantes do Governo do Estado esteve em Mossoró nesta quarta-feira, 06, para solicitar uma vistoria técnica na cidade para que Mossoró possa ser sede dos Jogos Escolares da Juventude, etapa Nordeste. A vistoria analisa vários pontos desde o número de leitos disponíveis na cidade até a estrutura dos locais das competições.

A vistoria será realizada nos dias 19, 20 e 21 deste mês e os jogos de 20 a 24 de setembro. “Quando eles retornarem ainda este mês vão visitar as instalações dos locais onde podem ocorrer as competições e vão ter contato com a prefeita e rede hoteleira”, disse o secretário de Esportes, Aldo Gondim.

O representante da Secretaria do Estado de Esporte e Lazer, Júlio César Nunes Júnior destacou que é necessário o apoio do município. “Vai precisar de um investimento por parte do município, mas o retorno para o esporte, para a juventude e para a economia da cidade é compensador”, disse.

A competição deve reunir entre 1.500 e 1.800 pessoas, incluindo atletas, técnicos e árbitros.

Portal Prefeitura