Mossoró disputa prêmio nacional de empreendedorismo no Paraná

Mossoró concorre na Feira Nacional de Empreendedorismo (FNE), nesta sexta-feira (28), em Londrina (PR), com um projeto tipicamente nordestino: tapioca recheada. O evento reúne jovens de todo o país, com novas ideias de negócio e projetos empreendedores.

Realizada anualmente, a FNE é iniciativa do Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac) e, em 2017, conta com número recorde de participantes: 69 empresas criadas pelos alunos da rede de franquias, finalistas após uma seleção que começou com mais de mil projetos inscritos.

Em Mossoró, o projeto-empresa vencedor foi o Recanto da Tapioca, que venceu a etapa local da FNE, em outubro de 2016. Entre as inovações da empresa fictícia, está um aplicativo para pedidos de pratos e de contas pelo smartphone, o que une inovação e praticidade.

Expectativa

A representação de Mossoró se mostra confiante. “A tapioca recheada de Mossoró tem tudo para se destacar na disputa de Londrina. Estamos animados também em relação ao nosso aplicativo”, diz Fabio Roberto, 18 anos, membro da equipe, que viajou ao Paraná.

A gestora do Cebrac Mossoró, Renata Brito, destaca a importância da FNE para o desenvolvimento do jovem. “Trabalhamos para que o jovem não apenas se qualifique para o mercado de trabalho, mas que desenvolva seu lado empreendedor. E isso serve para toda a vida dele”, observa.