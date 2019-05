Mossoró disputa Dia do Desafio com cidade argentina de San Miguel, nesta quarta (29)

Município intensifica promoção de atividades físicas em escolas, academias e ao ar livre durante todo o dia

Nesta quarta (29) Mossoró acorda incumbida do desafio de fazer o maior número de pessoas se movimentar e praticar atividades físicas. A ação faz parte da campanha Dia do Desafio que acontece no Brasil e nas Américas, onde duas cidades competem para ver quem consegue colocar um maior número de pessoas para praticar atividades físicas. Na edição de 2019, Mossoró compete com a cidade de San Miguel, na Argentina.

Em sua 25ª edição, o Dia do Desafio é coordenado em todo o Brasil e nas Américas pelo SESC. Em Mossoró, as ações da campanha serão realizadas pela Prefeitura em parceria com entidades públicas e privadas. “Envolvemos escolas públicas e privadas, academias, empresas e entidades em busca não somente de vencer a competição com a cidade de San Miguel, na Argentina, mas de incentivar cada vez mais pessoas a ter hábitos saudáveis”, frisou o secretário municipal de Esportes, Aldo Gondim.

A programação do Dia do Desafio, em Mossoró, começa às 5 da manhã com a corrida de rua dos atiradores do Tiro de Guerra. Em seguida, a equipe da Secretaria Municipal de Esportes percorrerá as praças e quadras da cidade, dando orientações e coletando informações sobre a ação. A partir das 7h, serão iniciadas as atividades físicas nas escolas (da rede municipal, estadual e particulares). “As academias de Mossoró também estarão presentes na campanha, visitamos todas e a partir da primeira atividade do dia estarão computando suas ações para o Dia do Desafio”, explicou Gondim.

As ações do Dia do Desafio em Mossoró continuam a tarde, com atividades nas escolas e academias. A culminância da campanha acontecerá a partir das 18 horas, no corredor cultural da Avenida Rio Branco, que será interditado para prática de diversas atividades como ciclismo, corrida, caminhada, ginástica, dança, enfim, toda uma maratona de atividades físicas. “Todas as iniciativas esportivas realizadas em Mossoró tem contado com a adesão da população. Isso mostra que as pessoas estão dispostas a melhorarem seus hábitos e adotarem um estilo de vida mais saudável. Por isso, reforçamos o convite para que toda a população se movimente e participe do Dia do Desafio ”, concluiu o secretário.

Confira a programação: