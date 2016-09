Mossoró contará com transporte coletivo aos domingos

O transporte coletivo de Mossoró passará a funcionar aos domingos, a partir do dia 18 deste mês. A medida, inicialmente, contemplará as linhas Abolições, Vingt Rosado e Nova Vida, que concentram a maior quantidade de passageiros por dia.

A empresa Cidade do Sol, concessionária do serviço em Mossoró, avalia estender para outros bairros. “Esse é o primeiro passo. Dependendo da resposta, estenderemos a circulação dominical para outras linhas e para outros horários”, explica o diretor Waldemar Araújo.

O horário de funcionamento tem início às 7h para as três linhas, com encerramento que varia entre 13h45 para as linhas Abolições e Nova Vida, e 14h35 para os ônibus da linha Vingt Rosado.

Parque das Palmeiras

Outra medida adotada pela Cidade do Sol beneficiará os moradores do Conjunto Parque das Palmeiras (antigo Tranquilim). A partir da próxima segunda-feira, 19, os ônibus da linha Nova Vida estenderão a rota, atendendo aos moradores da comunidade nos horários de 7h e 13h20 (saída do bairro) e 11h15 e 18h05 (saindo do Centro).

“Esta iniciativa vai beneficiar centenas de famílias que não tinham meios de transporte para se deslocar até o Centro da cidade, por exemplo. Isso é muito positivo”, avalia o diretor.