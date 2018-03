Mossoró comemora 166 anos de Emancipação Política

A cidade de Mossoró completa nesta quinta-feira, 15 de março, 166 anos de Emancipação Política. Em comemoração a Prefeitura realizou pela manhã solenidade de hasteamento da bandeira do Município no Palácio da Resistência.

A solenidade teve início às 8h e contou com a presença da banda de música Artur Paraguai, que vai executou o hino do Município.

“É uma data que merece todas as homenagens pela importância política e social. Em 2018 Mossoró completa 166 anos de emancipação”, destaca a prefeita Rosalba Ciarlini.

História

No dia 15 de março de 1852, o povoado de Santa Luzia de Mossoró passou a categoria de Vila, através do Decreto Provincial de nº 246, sancionado pelo Dr. José Joaquim da Cunha, Presidente da Província do Rio Grande do Norte. A medida estabeleceu a criação da Câmara, desvinculando-se politicamente do Município de Assú, a quem pertencera até então, formando um novo Município, sendo elevada a respectiva Povoação à categoria de Vila de Mossoró, sendo o décimo nono município da Província.