Mossoró Cidade Junina 2017 chega ao fim com segurança eficiente e necessidade de antecipar planejamento

O Mossoró Cidade Junina 2017 chegou ao fim no último fim de semana deixando como marcas a eficiência na segurança e a necessidade de antecipar o planejamento para as próximas edições.

O evento que teve seu início marcado por problemas estruturais, e de liberação da estrutura, deverá ter a próxima edição planejada já a partir do próximo mês, segundo a Prefeitura, como forma de evitar a repetição dos problemas registrados neste ano.

De forma paralela ao pouco tempo para captação e estruturação do evento deste ano, o planejamento da segurança fez com que o MCJ fosse o mais tranquilo dos seus 21 anos de história.

A afirmação é das forças de segurança que atuaram durante o evento, incluindo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, 2º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual (2° DPRE), Guarda Civil Municipal, Gerência Executiva de Transito (Getran) e Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESEM).

A conclusão de que o São João mais cultural do Brasil foi o mais seguro de todos os tempos, saiu durante reunião com as forças de segurança realizada nesta segunda-feira (3), na sede da SESEM.

A reunião contou com a participação do secretário municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito), Genaral Eliéser Girão; Comandante do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM), Major Maximiliano; Comandante do 2° DPRE, Capitão Lima; Delegado Regional de Mossoró, Dênis Carvalho; inspetor do Pelotão de Ação Ambiental Municipal (PAAM), Silva Júnior, gerente executivo de Fiscalização, Álamo Duarte; e o chefe do Serviço Técnico de Engenharia do Corpo de Bombeiros, Capitão Daniel Farias.

Na oportunidade se discutiu o número de ocorrências registradas durante todo o Mossoró Cidade Junina, do Pingo da Mei Dia ao Boca da Noite, que não deixa dúvidas: “Temos essa certeza que é esse foi o Mossoró Cidade Junina com menos ocorrências, menos situações que envolvessem riscos na parte do evento”, afirmou Major Maximiliano.

Dênis Carvalho reforçou que as estatísticas apontam para um evento tranquilo. “Não só da Polícia Civil, mas dos demais orgãos de segurança. O número de ocorrências foi mínimo. Então, com certeza, nós podemos afirmar, através de dados, que nós tivemos o Mossoró Cidade Junina mais calmo.”, ressaltou o delegado.

O planejamento e a integração das forças de segurança foram apontados como os fatores principais para o sucesso do plano de segurança do Mossoró Cidade Junina. “O sucesso é fruto de um trabalho que não foi feito só no momento, já vinha sendo planejado bem antes”, analisou Dênis Carvalho.

Major Maximiliano acrescentou que a integração foi o principal marco. “ A partir desta integração nós conseguimos os êxitos das ações colocadas em prática durante o evento.”, salientou.

Para o General Eliéser Girão, o planejamento foi fundamental, além da contribuição da população. “A gente tem que destacar também que a população que veio para o Mossoró Cidade Junina venho para brincar, para se divertir. Foram registrados pequenos incidentes durante os shows, que foram resolvidos prontamente, com ação eficaz da Guarda Civil e Polícia Militar”, elogiou.

O secretário afirmou que já vai começar a discutir os ajustes necessários do plano de segurança do Mossoró Cidade Junina 2018, além da Festa do Bode e da Festa da Liberdade, realizadas em julho e setembro deste ano, respectivamente.

Todos os dados de segurança do Mossoró Cidade Junina 2017 serão divulgados nesta semana.