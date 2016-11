Mossoró chega a 200 mortes violentas este ano

A cidade de Mossoró chegou aos 200 assassinatos neste ano. A última vítima da violência foi Rafael Robson de Souza Gomes, conhecido como “Rafael Pestinha”, de 28 anos, assassinado na noite da terça feira, 15 de novembro. O jovem estava em um espetinho ao lado da Igreja São João, no bairro Doze Anos, quando, por volta das 21h30, quatro homens armados de pistolas e escopetas se aproximaram e o executaram.

Testemunhas informaram à polícia que a vítima estava com amigos no momento que os assassinos chegaram. Os criminosos mandaram as pessoas que acompanhavam Rafael Robson se afastassem e então começaram a disparar. De acordo com a perícia, o jovem foi atingido por cerca de 30 tiros.

Após assassinarem Rafael, os criminosos fugiram em um pálio de cor vermelha. Os assassinos não foram identificados.

Rafael Robson já respondeu processos na Justiça por tráfico de drogas, associação criminosa e assalto nos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará. No dia 20 de julho desse ano, o jovem e outros dois homens foram presos, no bairro Macarrão, portando duas pistolas de uso restrito, e munições para diferentes armas, inclusive para Fuzil.

Os investigadores ainda não sabem o que motivou o assassinato.

Faltando um mês e meio para chegar ao fim do ano, 2016 já superou em 21,95% o número de homicídios registrados em Mossoró no ano de 2015, quando foram registrados 164 assassinatos na cidade.