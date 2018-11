Mossoró adere a aplicativo que dá desconto em multas de trânsito

Mossoró é a primeira cidade do Rio Grande do Norte a aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), que garante desconto de 40% nas multas. O benefício é assegurado para aqueles condutores que tem o aplicativo instalado em seus smartphones. A medida começa a valer na cidade a partir desta quarta-feira (07), sendo que o desconto será garantido para as infrações cometidas a partir dessa data.

O secretário de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, Sócrates Vieira, destaca que a adesão de Mossoró ao SNE vai gerar muitos benefícios aos condutores. “O Município se habilitou junto ao DENATRAN e aos novos sistemas de tecnologia da informação para a gestão das infrações. Todas as multas que o condutor receber dentro do Município poderão ter descontos de 40% do valor. Ou seja, se o valor da multa for R$ 100 ele só iria pagar R$ 60 se for cadastrado no SNE”, explicou Sócrates.

Com a adesão, o usuário será notificado apenas no smartphone e deixará de receber a multa via Correio. Podem se cadastrar no SNE todos os cidadãos que tenham veículos cadastrados em seu nome, independente da quantidade.

O aplicativo está disponível para os sistemas Android e IOS. O download pode ser feito gratuitamente através das lojas virtuais Play Store ou App Store. Para se cadastrar, basta criar um login no aplicativo, seguindo as orientações do APP.

O aplicativo garante mais comodidade no acompanhamento das notificações e status de infração, além da facilidade de pagamento de multa. Quem se cadastrar também garante os benefícios em todos os órgãos autuadores que integram o SNE, a exemplo da cidade de Fortaleza, capital do Ceará.