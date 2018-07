Mortalidade infantil sobe pela 1ª vez no Brasil

A taxa de mortalidade infantil do Brasil presentou aumento no ano de 2016. Esta foi a primeira vez que o índice subiu desde 1990 e a tendência é que os dados referentes a 2017 continuem acima do registrado em 2015.

Em 2016, a taxa de mortalidade infantil no Brasil ficou em 14 óbitos a cada mil nascimentos, número 5% maior do que o registrado em 2015 e semelhante ao registrado nos anos 2014 e 2013.

Apesar da alta, a taxa de mortalidade infantil no Brasil ainda é menor que a média registrada na América Latina, onde a taxa ficou estacionada em 18 óbitos infantis por mil nascimentos entre 2015 e 2016, segundo relatório do Unicef.

O Ministério da Saúde aponta a epidemia do vírus da zika e a crise econômica como as causas do crescimento da mortalidade infantil no Brasil.

Para 2017, a previsão é que a taxa brasileira fique em 13,6, ainda maior que os 13,3 de 2015.