Morre no Hospital Tarcísio Maia manicure baleada frente a sua residência

Karina Pascally Soares Barroso, 23 anos, manicure, foi morta a tiros na madrugada deste domingo (10) em Mossoró. A vítima estava na frente de casa com outras pessoas, quando um carro de cor branca passou no local e seus ocupantes dispararam contra a vítima.

Ainda de acordo com a polícia, Karina estava com o irmão e outras pessoas, quando foi baleada. A suspeita é de que o alvo dos criminosos fosse seu irmão, que é ex-presidiário. Ele conseguiu escapar.

A vítima foi socorrida pela população e levada ao Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Segundo informações de conhecidos, Karina é o terceiro membro da família assassinado em Mossoró. Um irmão foi morto em 2012 e outro no ano passado nas imediações do Museu Municipal no centro da cidade. A Policia informou também que a vítima era envolvida com delitos.