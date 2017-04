Moradores do Sítio Pau Branco estão sem atendimento médico há oito meses

Atendimento médico no Sítio Pau Branco, comunidade da Zona Rural de Mossoró, está suspenso há oito meses devido ao atraso no pagamento do aluguel do prédio onde o serviço é prestado. A Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) não repassa o pagamento pela utilização do imóvel desde o ano de 2015 e o débito já chega a R$ 24 mil.

“Estamos sofrendo com o descaso da saúde. O ponto de apoio onde a população era atendida fechou por falta de pagamento por parte da prefeitura. Nossa situação está bastante difícil. Em um posto que tem aqui perto, na comunidade São Romão, também não atendem quem mora em outras comunidades vizinhas. Assim, vão empurrando com a barriga, como se não estivesse acontecendo nada”, disse o estudante Naldo Mateus.

Os moradores procuraram a Prefeitura de Mossoró e o vereador Francisco Carlos. Está marcada para a tarde desta quinta-feira, 26, uma reunião para discutir o problema e buscar negociar com o proprietário do imóvel o pagamento para reabertura da unidade.

“Foi identificado um problema no contrato do aluguel e os pagamentos foram suspensos desde 2015, ainda na gestão passada. No entanto, ao tomar conhecimento da situação, a Secretaria está buscando negociar o débito para que o atendimento médico volte a ser oferecido na comunidade”, informa a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde.