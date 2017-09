Moradores de favela em Natal usam cadáveres para bloquear avenida em protesto

Moradores da Favela do Mosquito, na Zona Oeste de Natal, colocaram os corpos de dois adolescentes, de 15 e de 17 anos, na Avenida Felizardo Moura e bloquearam o acesso à ponte de Igapó na noite da quinta-feira, 31. O grupo protestava contra a demora do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP/RN) para recolher os corpos, encontrados em uma área de mangue, às margens do Rio Potengi, por volta das 16h.

Os moradores alegam que os adolescentes forma mortos em uma troca de tiros com a Polícia Militar, que realizou uma operação contra facções criminosas na região na manhã da quinta-feira. A operação resultou em mais de 20 pessoas detidas. A PM nega que tenha havido confronto.

O protesto e bloqueio da ponte assustou motoristas, que passavam tentaram voltar pela contramão. A situação gerou pânico e nas redes sociais foi espalhado o boato de que estaria havendo um arrastão no local. A Polícia Militar foi acionada.

Após o protesto, os corpos de José Ricardo Vitor Hugo, de 17 anos, e de Marcelo da Silva Pereira, de 15 anos, foram recolhidos pelo ITEP.