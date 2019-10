MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL DO AMARAL – VULTO HISTÓRICO – Wilson bezerra de Moura

Cada dia que se passa mais me alucina o fato histórico, porque deste nasce a própria história e quem quiser dela saber tem que vasculhar os documentos escritos, alimentar a curiosidade, porque será assentada incontida lembrança.

Vasculhando os apontamentos escritos conservados no arquivo Raibrito, num dado momento encontrei um relato histórico sobre monsenhor Raimundo Gurgel do Amaral, a quem tive o prazer de conhecê-lo e com ele estudar. Figura de significativa magnitude, tanto no clero quanto na educação deixou suas marcas indeléveis. Temos prova evidente, porque com ele estudamos na Universidade, enquanto nosso professor.

Mas a cidade de Mossoró tem vasta recordação do Monsenhor Gurgel como orientador espiritual na Paroquia de Santa Luzia, como educador, leal e fiel amigo dos verdadeiros amigos. Teve curta duração de vida, morreu aos 58 anos de idade, nascido em 25 de novembro de 1916, falecendo em 19 de maio de 1974, deixando a cidade órfã de um autêntico e verdadeiro discípulo de Deus, colaborador autêntico da educação, desde a fase ginasial, onde atuou até como diretor de colégios, a Universidade, que o teve por longos anos como seu lente.

Monsenhor Gurgel estudou humanidade em Natal durante os anos 1931-1934, logo após entrou para o Seminário Cearense para cursar Filosofia, isto no ano de 1935-36. Pelo seu eficiente trabalho, conquistou inúmeros títulos honoríficos, entre os quais Cônego Honorífico da Catedral de Santa Luzia, Cidadão Mossoroense, além de Monsenhor Camareiro, conferido pelo Papa Paulo VI no ano de 1966. Tudo o engrandeceu, porquanto em suas atividades foi eficiente tanto na Igreja quanto em escolas educativas.

Foi ordenado pelo bispo Dom Jaime de Barros Câmara, primeiro bispo de Mossoró, no ano de 1941, logo se destinou a prestar serviços em várias localidades, entre estas a cidade de Assu, onde deixou naquela terra eminentes amigos e admiradores, pela sua dedicação e trabalho exercido.

Homem estimado de todos, monsenhor Raimundo Gurgel deixou eternas saudades por onde passou em serviço do Clero e da Educação.