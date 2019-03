Ministro suspende eficácia de acordo firmado entre procuradores da República do Paraná e Petrobras

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, vericou a presença dos requisitos necessários

para a concessão da liminar, uma vez que poderia haver desvirtuamento de vultoso montante de

dinheiro destinado ao Poder Público.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu os efeitos do

Acordo de Assunção de Obrigações rmado entre a Petrobras e os procuradores da República

do Ministério Público do Paraná (Força-Tarefa Lava-Jato) e também da decisão da 13ª Vara

Federal de Curitiba (PR) que o homologou. O ministro determinou ainda o imediato bloqueio

dos valores depositados pela Petrobras, bem como subsequentes rendimentos, na conta

corrente designada pelo juízo da 13ª Vara Federal que, a partir da decisão de hoje (15),

somente poderão ser movimentados com autorização expressa do Supremo.

Segundo o ministro Alexandre de Moraes, em uma análise inicial, é possível considerar

“duvidosa” a criação e constituição de fundação privada para gerir recursos derivados de

pagamento de multa às autoridades brasileiras, que ao ingressarem nos cofres públicos da

União passaram a ser públicos, e cuja destinação dependeria de lei orçamentária editada pelo

Congresso Nacional. Ao conceder a liminar, o relator destacou a presença dos requisitos

necessários para sua concessão – plausibilidade do direito invocado e perigo da demora –

uma vez que poderia haver desvirtuamento de vultoso montante de dinheiro destinado ao

Poder Público.

“Esse risco não pode ser descartado mesmo considerando as notícias veiculadas na imprensa

a respeito da suspensão dos procedimentos para a constituição da fundação prevista no

Acordo de Assunção de Obrigações, pois trata-se de medida precária implementada por órgão

incompetente inclusive por provocação dos interessados na validade do ato impugnado na

presente arguição”, armou o relator, acrescentando que “tudo recomenda, em especial o

vulto dos recursos nanceiros em disputa, a resolução do conito sob a jurisdição do STF, em

detrimento de quaisquer outras ações ou procedimentos com o mesmo objeto”. Por isso, o

ministro também determinou a suspensão de todas as ações judiciais, em curso perante

qualquer órgão ou tribunal, ou que venham a ser propostas, e que tratem dessa questão.