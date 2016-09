Ministro interino da Agricultura participará da abertura da Expofruit

O Ministro Interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki, estará presente na abertura da Feira Internacional da Fruticultura Irrigada – Expofruit.

O evento começará no dia 21 de setembro, no Centro de Exposição e Eventos (Expocenter), em Mossoró. Na comitiva do ministro estarão presentes o secretário de Política Agrícola, Neri Geller; o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP/PB) e o deputado federal Beto Rosado (PP/RN).

Dentro da programação de abertura da feira está prevista uma entrevista coletiva com o ministro. A Expofruit 2016 acontece no período de 21 a 23 de setembro, com o tema “Mais Longevidade para você e seus Negócios”.

O evento prevê a circulação de aproximadamente 15 mil pessoas e uma média de R$ 40 milhões em negócios.

SERVIÇO

Evento: Feira Internacional de Fruticultura Tropical Irrigada – Expofruit 2016

Data: 21 a 23 de setembro

Local: Expocenter – Campus da UFERSA, – Mossoró/RN

Twitter: @expofruit

Facebook: www.facebook.com.br/Expofruit

Site: www.expofruit.com.br