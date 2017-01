Ricardo Barros (PP) firmará parcerias com os Municípios e participará de um encontro com prefeitos do Estado (Foto: EBC).

Ministro da Saúde virá a Mossoró na próxima quinta-feira O ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), cumprirá agenda em Mossoró na próxima quarta-feira, 11 de janeiro, a convite do deputado federal Beto Rosado (PP). O ministro será recebido também pelo governador Robinson Faria (PSD) e a prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini (PP). Ele visitará unidades de saúde da cidade, firmará parcerias com os Municípios e participará de um encontro com prefeitos do Estado, cujo tema é “Reflexão sobre ações em Saúde”. Beto Rosado destacou que o momento será importante para firmar compromissos de ações do Governo Federal com os gestores potiguares. Beto Rosado ministro da saúde Mossoró