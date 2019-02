Ministério Público retoma investigação contra ex-assessor de Flávio Bolsonaro

Depois da decisão ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), negando seguimento ao pedido de Reclamação em que o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) solicitava que o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado pelo Ministério Público do RJ para apurar a prática, em tese, de ilícitos envolvendo parlamentares estaduais, fosse remetido para o STF, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro deu seguimento às investigações que atingem um ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

Em 17 de janeiro, durante o recesso do tribunal, o ministro Luiz Fux suspendeu as investigações até que Marco Aurélio, relator do caso, analisasse os pedidos do senador. Com a decisão de Marco Aurélio de arquivar o pedido de Flávio Bolsonaro, o MP-RJ pôde retomar as investigações.